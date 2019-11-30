Bükreş’te bugün yapılacak kura çekimi öncesinde Milliyet’e açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı başararak birinci basamağı geçtik. Şimdi sırada finaller var” dedi. Başkan Özdemir, “Finallerde de tarihi bir başarıya imza atmak istiyoruz. Biz Dünya Şampiyonu Fransa’nın grubundan çıkarak ve onlardan dört puan alarak gücümüzü katıkladık. Şimdi iyi bir kura şansıyla finallerde de gücümüzü bir kez daha kanıtlamak istiyoruz” diye konuştu.



Nihat Özdemir, “İyi bir kuranın ötesinde maçlarımızı oynayacağımız bölge açısından da şansa ihtiyacımız var. İnşallah bugün hem grup kurasında hem de oynayacağız bölge açısından şanslı bir günümüzde oluruz. Ancak şunu da biliyorum ki, kim çıkarsa çıksın ve hangi bölgede olursak olalım Şenol Güneş hocamız ve onun talebeleri Türkiye’nin gücünü herkese kanıtlayacaklar ve tarihi bir başarıya imza atacaklar” ifadelerini de kullandı.



TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, ise UEFA’nın Türk futbolculara başlattığı asker selam soruşturması hakkında şöyle konuştu: “Süreç şu anda çok yakinen takip ettiğimiz bir süreç. İşin üzerindeyiz ve bu soruşturmanın niye açıldığını, buradaki kötü niyetin, art niyetin yanlış olduğu biz savunmamızda en iyi şekilde anlatacağız. Bu selamı niye verdiğimizi ve bu selamın anlamını Avrupalı dostlarımıza anlatacağız. Bu süreci de başarıyla sonuçlandırmış olacağımıza yürekten inanıyorum.”