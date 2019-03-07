Şimdiden Barcelonalı

Barcelona’nın gelecek sezon için kadrosuna kattığı Frankie de Jong, Real Madrid maçında en çok konuşulan isimlerden oldu.

Tarihi zaferde ilk 11’de oynayan 21 yaşındaki yıldız, “Bence Real Madrid’i elediğimiz için ve benim performansım için Barcelonalılar çok mutlu” dedi. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun da maç sonunda Frankie de Jong’u arayıp hem performansı hem de başarıları için kutladığı belirtildi.