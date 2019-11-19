Şimdiki çocuklar bir harika

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Gençlerin ağırlıkta olduğu yeni nesil ay-yıldızlılar; yaşam tarzları, saygılı davranışları ve profesyonel yapılarıyla alkışları topluyor. Elektronik oyunlarla ilgilenmeyen milliler, yolculuklarda bol bol kitap okuyor. Dünyayı yakından takip eden futbolcularımızın neredeyse tamamı en az bir yabancı dil biliyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 vizesi alan A Milli Takımımız hem tarihe geçen saha performansı hem de saha dışı davranışlarıyla büyük alkış topluyor.

Ay-yıldızlılar için doğal olarak övgü dolu ifadeler kullanılıyor. Bunların en başında ise “Bu çocuklar çok farklı. Önceki kadrolara hiç benzemiyor” ifadeleri geliyor. Hatta takım kaptanı Emre Belözoğlu, “Gördüğüm en saf, en temiz milli takım” yorumunu yaptı.

Ay-yıldızlı oyuncular, yaşam tarzları, saygılı davranışları, kitap okuma alışkanlıkları ve profesyonel yapılarıyla dikkat çekiyor. İşte, “Altın jenerasyon” yakıştırması yapılan yeni nesil milli futbolcuların öne çıkan özellikleri...



1- SAYGIDA KUSUR YOK:

En başta çok kibar ve saygılılar. En basit örnek olarak mesela görevlerinden bir şey talep edecekler, mutlaka rica ederek istiyorlar. Yapabilir misin gibi. Kimseyi kırmamaya ve saygıda kusur etmemeye çok özen gösteriyorlar.



2- LİSAN BİLİYORLAR:

Hepsi yabancı lisan biliyor. Bazı oyuncular birden fazla yabancı dil konuşabiliyor. Örneğin ilk kez Andorra maçında A Milli Takım forması giyen Ahmet Kutucu üç dil biliyor. Oyuncular dünyayı yakından takip ediyorlar. Bu da doğal olarak dünya görüşlerine ve hareketlerine yansıyor.



3- KİTABA DÜŞKÜNLER:

Birçok oyuncu yolculuklarda kitap okuyor. Vakitlerinin boş geçmesini istemiyor. Elektronik oyunlarla çoğunun arası yok. Genelde kitap okuyarak boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Leicester City’de müthiş bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, İngilizce kitaplar okuyor. Roma’da forma giyen genç stoper Mert Çetin ise Andorra yolculuğu boyunca Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanını okudu.



4- KULÜP ETKİSİ YOK:

Kadrodaki oyuncuların birçoğu genç. Rekabet ederken burayı kulüp atmosferine ve havasına çevirmiyorlar. Milli Takım’da olduklarının farkındalar. Oynamayan, oynayana tam destek veriyor. Bu da takım olgusu için çok önemli ve başarıyı getiriyor.

Düzenli bireysel çalışma yapıyorlar

Ay-yıldızlı oyuncular sporu yaşam biçimi olarak görüyor. Kendi kulüplerinde özel hocalarla düzenli bireysel antrenman yapan oyuncular, Milli Takım kamplarında da bu çalışmalarını aksatmıyor. Milliler, takımın izinli olduğu günlerde bile sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez salonda özel çalışma gerçekleştiriyor.

Yusuf ve Zeki’ye psikolog desteği

Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in özel psikologları var. Ay-yıldızlı oyuncular hem Fransa’ya uyum sağlamak hem de mental açıdan problem yaşamamak için psikologdan destek alıyor. Sezon başında Lille’e giden Yusuf, Fransızca derslerini de hiç aksatmıyor. Milli yıldız geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Fransızca konuşurken hem aksanı hem de rahatlığıyla büyük takdir toplamıştı.