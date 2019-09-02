Simon Kjaer resmen Atalanta'da

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminin son gününde İtalya’da sürpriz bir gelişme dikkat çekti. Kısa bir süre önce Martin Skrtel’le anlaşan Atalanta, Simon Kjaer hamlesiyle ön plana çıktı. Skrtel’in fiziksel anlamda yetersiz bulunması ve beğenilmemesi sonrası sözleşme sonlandırıldı.

Hemen arkasından hızlı davranan Serie A ekibi, Sevilla’dan Simon Kjaer’i getirdi ve resmen duyurdu. 2016-17 sezonunda Fenerbahçe savunmasında yan yana oynayan Skrtel-Kjaer ikilisi ilginç bir durum yaşamış oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olan Atalanta’nın savunmasında artık Simon Kjaer olacak.