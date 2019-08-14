Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeSimon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!
14.08.2019 - 15:26| FANATİK

Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Sevilla'nın Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana eski takımı Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ediyordu. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Mikkel Beck'ten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Stoper bölgesinde yaşanan sorunu Zanka'yı kadrosuna katarak hafifleten Fenerbahçe'de transfer gündemini en uzun süre meşgul eden isimlerden biri de Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'di. 30 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertliler'e dönüp dönmeyeceğine ilişkin nihai açıklama ise oyuncunun menajeri Mikkel Beck'ten geldi.

Danimarka'da yayım yapan Jyllands-Posten gazetesinin sorularını yanıtlayan Beck, "Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Nitekim şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor. Bunun üstüne söylenecek başka bir şey yok." şeklinde konuştu.

Dani Alves'den şok hareket!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i transfer etti

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i transfer etti

Sıradaki Haber