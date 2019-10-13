Simone Biles'ten tarihi rekor

ABD'li Simone Biles, DÃ¼nya Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ± tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu oldu.Â

Almanya'nÄ±n Stuttgart kentinde dÃ¼zenlenen 49. DÃ¼nya Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ± bugÃ¼n yapÄ±lan yarÄ±ÅŸlarla sona erdi.Â

Daha Ã¶nce madalyalarÄ±nÄ± 23'e Ã§Ä±karÄ±p Belaruslu erkek cimnastikÃ§i Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale eden 22 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n sporcu Biles, denge aletinde birinci olarak ÅŸampiyona tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± sporcusu unvanÄ±nÄ± elde etti. GÃ¼nÃ¼n diÄŸer yarÄ±ÅŸmasÄ± yer hareketlerinde de yarÄ±ÅŸan ABD'li cimnastikÃ§i ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ± ve 25. (19 altÄ±n, 3 gÃ¼mÃ¼ÅŸ, 3 bronz) madalyasÄ±nÄ± aldÄ±.Â

2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda 4 altÄ±n, 1 bronz madalya kazanan ABD'li Biles, 2017 ve 2019'da Laureus YÄ±lÄ±n KadÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.