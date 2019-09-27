Sina Koloğlu: TRT Spor 2'nin yayını başlıyor

İşte Sinan Koloğlu'nun yazısı:

TRT’nin ikinci spor kanalı ‘TRT Spor 2’, bugün yayına başlayacak. Açılışı, Atletizm Dünya Kupası’yla yapacak. Futbol dışındaki 65 federasyonun faaliyetleri yayında olacak. Güreşten masa tenisine, atletizmden ragbiye, badmintondan yüzme ve su topuna kadar, çok geniş yelpazede ulusal ve uluslararası organizasyonlar yayınlanacak. Ben, su topu karşılaşmalarını merak ederim. Çünkü epey oynadım. Sonra ev ahalisinin yeğenlerine badminton da Türkiye yetmedi, Balkan şampiyonlukları var. Onlar kanalın yayın hayatına başlamasına çok sevindi. Rakiplerini seyretme fırsatları olacakmış. Uydudan izleyenler için; Türksat uydusu, frekansı 11958... Platformalarda da yer alacak.

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