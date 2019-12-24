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24.12.2019 - 16:49 |

Sinan Bolat: Galatasaray'a 2. kaleci olarak gelmem

Futbol kariyerini Belçika’da sürdüren Sinan Bolat, ocak ayında geleceğiyle ilgili karar verileceğini söyledi. Galatasaray’a geri dönüşü için de konuşan tecrübeli kaleci, “2. kaleci olmam” diye belirtti.

Sinan Bolat: Galatasaray'a 2. kaleci olarak gelmem

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

A Milli Futbol Takımımızın kalecilerinden Sinan Bolat, geleceğiyle alakalı flaş açıklamalar yaptı. Belçika basınına konuşan Sinan Bolat, ocak ayı transfer döneminde geleceğiyle ilgili karar alacağını söyledi.

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Antwerp’te oynayan tecrübeli eldiven,  “Kontrat uzatma durumum da konuşuldu. Ama şu anda çok erken bir şeyler söylemek için. Şu anda Antwerp’te kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Sinan Bolat, Galatasaray’a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya da yanıt vererek, anca birinci kaleci olarak bu transferin gerçekleşeceğini söyledi. Sinan Bolat, “Her şey olabilir. Her kulüple sözleşme yapabilirim. Galatasaray’ın ilgisi olduğuna dair soruya gelince de ben orada ikinci kaleci olarak kalmak istemem” ifadelerini kullandı.

Sinan Bolat: Galatasaraya 2. kaleci olarak gelmem

 

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