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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Sinan Bolat: "Gol pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik"
11.10.2018 - 23:50 | | AA

Sinan Bolat: "Gol pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik"

A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

Sinan Bolat: "Gol pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik"

A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

Kaleci Sinan Bolat, iyi bir karşılaşma çıkardıklarına değinerek, "Gol pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. İnşallah Pazar günü iyi bir futbol ve galibiyetle döneriz." değerlendirmesini yaptı.

Sinan, bir gazetecinin A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kaleci tercihi ile ilgili sorusuna, "Hocamın tercihi ve bana görev verdikçe elimden geleni yapacağım. Belçika Ligi'ndeki performansımı hocam şans verdikçe burada göstermeye devam etmek istiyorum. Tamamen hocamın tercihi buna saygı duymak gerek." şeklinde cevap verdi.


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