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02.09.2019 - 11:05| FANATİK

Sinan Bolat ve Didier Lamkel Ze kavga etti

Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp de forma giyen milli kalecimiz Sinan Bolat, dün oynanan Zulte Waregem maçı öncesinde yapılan son antrenmanda takım arkadaşı Didier Lamkel Ze ile kavga etti.

Sinan Bolat ve Didier Lamkel Ze kavga etti

Teknik direktör Laszlo Bölöni tarafından kadro dışı bırakılan iki futbolcu önceki gün oynanan Zulte maçında forma giyemedi.

Belçika'da iki sezondur yılın kalecisi seçilen Sinan Bolat'ın ve sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'nin forma giymediği maçta Antwerp rakibinine 2-0 mağlup oldu.

Diğer yandan Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralık olarak giden Cyle Larin ise Antwerp maçında 90 dakika sahada kaldı fakat gol yada asist üretemedi.

Bu sezon Zulte formasıyla 6 maçın tamamında oynayan Kanadalı forvet henüz skora katkıda bulunamadı.

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