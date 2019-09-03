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HaberlerMilli TakımSinan Bolat'ın doğum günü kutlandı
03.09.2019 - 23:33

Sinan Bolat'ın doğum günü kutlandı

EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Andorra maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Sinan Bolat'ın doğum günü kutlandı.

Sinan Bolat'ın doğum günü kutlandı

EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Andorra maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Sinan Bolat'ın doğum günü kutlandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Milli futbolcumuz Sinan Bolat'ın 31. yaş günü, Andorra ve Moldova kampları için A Milli Takımımızın kampta bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı. 

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan ile birlikte kesen Sinan, ilk dilimi de Karakovan'ın elinden yedi. Sinan, daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti

Milliler hazırlıklarını sürdürdü
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