EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Andorra maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Sinan Bolat'ın doğum günü kutlandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Milli futbolcumuz Sinan Bolat'ın 31. yaş günü, Andorra ve Moldova kampları için A Milli Takımımızın kampta bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan ile birlikte kesen Sinan, ilk dilimi de Karakovan'ın elinden yedi. Sinan, daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti