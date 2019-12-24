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24.12.2019 - 09:48 |

Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı!

Sinan Engin, Mete Kalkavan'ın, Cüneyt Çakır'ı Vida'nın penaltı pozisyonunu izlemesi için VAR'a çağırdığını ama Cüneyt Çakır'ın gitmediğini iddia etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlı camia, Vida ve N'Koudou'nun pozisyonlarında penaltı beklerken basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

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"CÜNEYT ÇAKIR'IN KAÇ PUAN ALDIĞINI MERAK EDİYORUM"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Sinan Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti. Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında." dedi.

Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı

Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı

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