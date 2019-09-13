Sinan Engin'den Falcao iddiası!

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Futbol yorumcusu Sinan Engin, geçtiğimiz gün oğlu Oğulcan Engin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen baba-oğul, soluğu Beymen Morini'de aldı. Burada uzun süre arkadaşları ile oturup sohbet eden Engin, Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao için, "Bu sezon en az 20 gol atar. Yarın ki maçtan sonra daha net bir şey söylerim." dedi.