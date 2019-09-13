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Haberler GalatasaraySinan Engin'den Falcao iddiası!
13.09.2019 - 12:51 |

Sinan Engin'den Falcao iddiası!

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Falcao'nun bu sezon en az 20 gol atacağını iddia etti.

Cadde

Futbol yorumcusu Sinan Engin, geçtiğimiz gün oğlu Oğulcan Engin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen baba-oğul, soluğu Beymen Morini'de aldı. Burada uzun süre arkadaşları ile oturup sohbet eden Engin, Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao için, "Bu sezon en az 20 gol atar. Yarın ki maçtan sonra daha net bir şey söylerim." dedi.

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