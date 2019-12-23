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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Sinisa Mihajlovic, Medel'i sahada azarladı
23.12.2019 - 10:29 |

Sinisa Mihajlovic, Medel'i sahada azarladı

İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen eski Beşiktaşlı Gary Medel, hocası Sinisa Mihajlovic'in gazabına uğradı.

Sinisa Mihajlovic, Medel'i sahada azarladı

Serie A ekipleri Lecce ve Bologna dün akşam karşı karşıya geldi.

Eski Beşiktaşlı Medel'in forma giydiği Bologna, Lecce'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken maçta ilginç bir olay yaşandı. Medel bir pozisyonda rakibiyle tartışma yaşadı. Bu durumu çok sinirlenen Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, Medel'in üzerine yürüdü. Medel'i itekleyen tecrübeli teknik adam oyuncunun oyuna dönmesini istedi.

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Bunun üzerine Medel, hocasına karşılık vermeyerek görev yerine döndü.

Sinisa Mihajlovic, Medeli sahada azarladı

 

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