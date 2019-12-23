Sinisa Mihajlovic, Medel'i sahada azarladı

Serie A ekipleri Lecce ve Bologna dün akşam karşı karşıya geldi.

Eski Beşiktaşlı Medel'in forma giydiği Bologna, Lecce'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken maçta ilginç bir olay yaşandı. Medel bir pozisyonda rakibiyle tartışma yaşadı. Bu durumu çok sinirlenen Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, Medel'in üzerine yürüdü. Medel'i itekleyen tecrübeli teknik adam oyuncunun oyuna dönmesini istedi.

Bunun üzerine Medel, hocasına karşılık vermeyerek görev yerine döndü.