Fenerbahçe'de sıra Serdar Aziz’in

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Fenerbahçe’de Jailson’un bireysel hataları sonrasında teknik direktör Ersun Yanal değişikliğe gitme kararı aldı. Tecrübeli teknik adam Serdar Aziz’e forma verecek.



Sezon başı yaşanan stoper sıkıntısı sebebiyle orta saha oyuncusu Jailson’u bu bölgeye çeken Yanal, futbolcunun performansından memnun kalmıştı. Özellikle savunmada; orta saha özelliklerini kullanması, topu oyuna sokmadaki başarısı ve topla çıkışları takımın daha kolay hücum etmesini sağlıyordu. Pozisyon hataları yapsa da, futbolcu bu özellikleri sayesinde forma bulmaya devam etti.



Ancak son Antalyaspor maçındaki hatası ve rakibin önünden çekilip gole olanak vermesi sebebiyle takım erken gol yedi. Bunun sonrasında kalan 85 dakikada konuk ekip kendi yarı sahasında oyunu daralttı ve maç kaybedildi. Bu hata sonrası Yanal artık önceliği gol yememeye vermiş durumda... Yenen golü telafi etme zaafı nedeniyle Denizlispor deplasmanında bu kez Serdar Aziz’in görev alması planlanıyor.



Daha önce Adil Rami’yi Ankaragücü maçında deneyen Yanal, futbolcudan memnun kalmadığı için ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı. Bu nedenle artık sıra Serdar’a geldi. Sezon başında sakatlanan tecrübeli stoperin elinde çatlak oluşmuş ve bu sürede formayı Zanka - Jailson ikilisine kaptırmıştı. Diğer stoper Sadık’ın ise oynatılması düşünülmüyor.