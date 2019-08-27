Sıradaki gelsin!

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Ersun Yanal’ın isteğiyle oluşturulan yeni kadronun temel taşları arasına girecek Gustavo’nun işi bitti, bitiyor. Marsilya ile son detayları görüşen sarı-lacivertliler, futbolcunun oturacağı evi, çocuğunun okuyacağı okulu bile şimdiden halletti

Fenerbahçe’de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Uzun süredir teknik heyetin istediği Luiz Gustavo transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı-lacivertiller, sol bek ve forvet hattı için de takviyeye hazırlanıyor.



Transferin bitimine bir hafta kala Gustavo konusunda çok önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun oturacağı ev ve çocuğunun gideceği okula kadar tüm detayları şimdiden belirledi. Futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, artık Marsilya ile yapılacak son görüşmeyi bekliyor. Bunun için dün Fransa’ya çıkarma yapan sarı-lacivertlilerin bu transfere kısa sürede resmiyet kazandıracağı kaydedildi.

Gustavo transferinin resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe, sol bek ve forvet transferini gerçekleştirecek. Bunun için kiralık ya da bonservisi elinde isimlerle temas kuruldu. Ayrıca Zajc’ın satılması durumunda bütçe de oluşabilir. Sloven futbolcuyu isteyen kulüpler bulunması da kulübü umutlandırdı. İlk 11’de oynama şansı olmayan Zajc, bu nedenle teklifleri değerlendirmek istiyor. Futbolcu satılırsa alınacak sol bek ve forvetin kalitesi de artacak.

Kameni sırada



Reyes ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, Kameni ile de benzer şekilde masaya oturdu. Meksikalı stoperin aksine, Kamerunlu kaleci ayrılık şartlarında bir yumuşamaya gitmiyor. Sözleşmesinin sonuna kadar tüm parasını isteyen kaleci ile görüşmeler devam ediyor. Kameni’nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca geçmiş alacakları da bulunuyor.