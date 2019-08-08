Sissoko transferine menajer engeli

Sissoko ile ilgili pürüzleri aşamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Oyuncuyla el sıkışmıştık ancak daha sonra araya birçok menajer girdi. Bu nedenle beklemedeyiz. Açıkçası bu transferden soğuduk, anlaşmamız zor" dedi.

Geçen sezon Yunanistan'da forma giyen Elazığspor'un eski Hollandalı kanat oyuncusu Jeffery Sarpong'un da listelerinde yer aldığını belirten Özden Töraydın, alternatif isimleri de belirlediklerini ancak aceleci davranmayacaklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinde görev alan bazı oyuncuların transfer döneminin son günlerinde boşa çıkacağını belirten Töraydın, "İskelet kadromuzu koruduk. Gerekli yerlere transferler yaptık. Bir kanat oyuncusu alarak transferi tamamlayacağız" diye konuştu.