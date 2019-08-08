Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigSissoko transferine menajer engeli
08.08.2019 - 09:49| Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Sissoko transferine menajer engeli

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Eskişehirspor'dan ayrılan İbrahim Sissoko transferinde geri adım attı. Siyah-beyazlıların ilk etapta prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferi araya giren menajerler nedeniyle gerçekleşmedi.

Sissoko transferine menajer engeli

Sissoko ile ilgili pürüzleri aşamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Oyuncuyla el sıkışmıştık ancak daha sonra araya birçok menajer girdi. Bu nedenle beklemedeyiz. Açıkçası bu transferden soğuduk, anlaşmamız zor" dedi. 

Geçen sezon Yunanistan'da forma giyen Elazığspor'un eski Hollandalı kanat oyuncusu Jeffery Sarpong'un da listelerinde yer aldığını belirten Özden Töraydın, alternatif isimleri de belirlediklerini ancak aceleci davranmayacaklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinde görev alan bazı oyuncuların transfer döneminin son günlerinde boşa çıkacağını belirten Töraydın, "İskelet kadromuzu koruduk. Gerekli yerlere transferler yaptık. Bir kanat oyuncusu alarak transferi tamamlayacağız" diye konuştu.

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber