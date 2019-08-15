Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler 1.LigSissoko yeniden Eskişehirspor’da
15.08.2019 - 12:27| ESKİŞEHİR (İHA)

Sissoko yeniden Eskişehirspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fildişi Sahilli oyuncu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı.

Sissoko yeniden Eskişehirspor’da

Eskişehirspor’da yılan hikayesine dönen Sissoko’nun durumu netleşti. Geçen sezon Eskişehirspor formasını terleten Ibrahim Sissoko, maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılma kararı aldığı siyah kırmızılı takıma geri döndü. Bugün İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Sissoko’nun yarın Eskişehir’e gelerek takımla antrenmana çıkması bekleniyor. Eskişehirspor’un yaptığı 2 kampta da bulunmayan Sissoko’nun antrenman eksiği olduğundan dolayı pazartesi oynanacak olan Keçiörengücü maçı kadrosuna alınmaması bekleniyor.


Öte yandan geçen sezon 4 gol atıp 4 asist yapan Sissoko’nun alacaklarının yapılandırılarak ödeneceği öğrenildi

Ivan Perisic ilk antrenmanına çıktı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

La Liga, rekor transferlerle yeni sezona hazır

La Liga, rekor transferlerle yeni sezona hazır

Futbolseverlerin 81 günlük lig hasreti bitiyor

Futbolseverlerin 81 günlük lig hasreti bitiyor

Beto takımına güveniyor

Beto takımına güveniyor

Bundesliga'da perdeyi son şampiyon açıyor

Bundesliga'da perdeyi son şampiyon açıyor

Sıradaki Haber