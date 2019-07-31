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31.07.2019 - 16:44| SİVAS (İHA)

Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 27 yaşındaki orta saha Onur Uslucan’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor’da forma giyen başarılı orta saha Onur Uslucan ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Namık Altunsoy’un raporu doğrultusunda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Afyon kampına katılarak çalışmalara start verdi.


Onur Uslucan, kariyerinde 159 maça çıkarken 24 gol kaydetti.

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