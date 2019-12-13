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13.12.2019 - 08:00 |

Sivas’a güçlü kadro

Ersun Yanal, Sivasspor deplasmanda dayanıklılık ve fizik güç üstünde duruyor

Sivas’a güçlü kadro

Süper Lig’de 14. haftada 15 Aralık Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Ersun Yanal, bu maçta dayanıklılık ve fizik güç üstünde duruyor. Lig liderinin karşısına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde teknik heyetin bu maça dayanıklı isimleri vermesi bekleniyor.
Yanal’ın bu nedenle orta saha ya da kanatta Tolga Ciğerci’ye görev vermeyi planladığı öğrenildi.
Kaptan Emre’nin de adalesindeki ağrıları sebebiyle durumunun net olmadığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcu oynamazsa bu bölgede Tolga görev yapacak. Emre oynarsa Tolga’nın kanatlardan birinde oynaması söz konusu olacak.

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