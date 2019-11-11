Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup Sivasspor HaberleriSivasspor 4 gün izinli
11.11.2019 - 11:01 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor 4 gün izinli

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Konyaspor’u Emre Kılınç ve Hakan Arslan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi.

Sivasspor 4 gün izinli

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arada Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılara 4 gün izin verdi.

D.G. Sivasspor, ligin 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’te İstikbal Mobilya Kayserispor ile Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 14 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak.

Hızını alamadı olanlar oldu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karlsruher – Erzgebirge Aue maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Karlsruher – Erzgebirge Aue maçı canlı bahisle Misli.com'da!

'Hırçın' Bursaspor

'Hırçın' Bursaspor

Federer ilk günde elendi

Federer ilk günde elendi

Göztepe fırsat tepti

Göztepe fırsat tepti

Sıradaki Haber