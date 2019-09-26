Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivasspor, Alanya'ya gitti
26.09.2019 - 12:59 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor, Alanya'ya gitti

D.G. Sivasspor bugün sabah saat 07.15’te Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nden ayrılarak kara yolu ile Kayseri’ye gitti.

Sivasspor, Alanya'ya gitti

Kayseri Havalimanı’ndan uçakla Antalya’ya giden kırmızı-beyazlılar ardından kamp yapacağı otele yerleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün ve yarın Alanya’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fikret Orman'a büyük destek!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda final müsabakası çok travmatik bitti

Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda final müsabakası çok travmatik bitti

Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

"THY Avrupa Ligi'nde kupayı almak istiyoruz"

"THY Avrupa Ligi'nde kupayı almak istiyoruz"

Sıradaki Haber