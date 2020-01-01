Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sivasspor Alper Potuk'u istiyor
01.01.2020 - 10:42 |

Sivasspor Alper Potuk'u istiyor

Bu sezon Süper Lig'e gösterdikleri performans ile damga vuran Sivasspor, Fenerbahçe'de bir türlü forma şansı bulamayan Alper Potuk'a talip oldu. Alper'in Sivasspor'a kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sivasspor Alper Potuk'u istiyor

Fenerbahçe’de ücretinde fedakârlık yapmasına rağmen bir türlü beklediği fırsatları bulamayan Alper Potuk’a Süper Lig’in lideri Sivasspor talip.

Kırmızı- Beyazlılar’ın hocası Rıza Çalımbay’ın transferi bitirmek adına yıldız oyuncuyla bizzat görüşeceği belirtildi. Alper’in de kiralık olarak Sivas’a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Alper’in de kiralık olarak Sivas’a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Sivasspor Alper Potuku istiyor

Minamino Liverpool'a ısınmaya başladı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de 2019 böyle geçti: Gururumuz milliler

Türkiye'de 2019 böyle geçti: Gururumuz milliler

Kurtlar sofrası

Kurtlar sofrası

Pasın kralı Mikel

Pasın kralı Mikel

Başakşehir’in Arda beklentisi

Başakşehir’in Arda beklentisi

Sıradaki Haber