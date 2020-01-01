01.01.2020 - 10:42 |
Sivasspor Alper Potuk'u istiyor
Bu sezon Süper Lig'e gösterdikleri performans ile damga vuran Sivasspor, Fenerbahçe'de bir türlü forma şansı bulamayan Alper Potuk'a talip oldu. Alper'in Sivasspor'a kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe’de ücretinde fedakârlık yapmasına rağmen bir türlü beklediği fırsatları bulamayan Alper Potuk’a Süper Lig’in lideri Sivasspor talip.
Kırmızı- Beyazlılar’ın hocası Rıza Çalımbay’ın transferi bitirmek adına yıldız oyuncuyla bizzat görüşeceği belirtildi. Alper’in de kiralık olarak Sivas’a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Alper’in de kiralık olarak Sivas’a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.