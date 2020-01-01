Sivasspor Alper Potuk'u istiyor

Fenerbahçe’de ücretinde fedakârlık yapmasına rağmen bir türlü beklediği fırsatları bulamayan Alper Potuk’a Süper Lig’in lideri Sivasspor talip.

Kırmızı- Beyazlılar’ın hocası Rıza Çalımbay’ın transferi bitirmek adına yıldız oyuncuyla bizzat görüşeceği belirtildi. Alper’in de kiralık olarak Sivas’a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Alper’in de kiralık olarak Sivas’a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.