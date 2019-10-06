Sivasspor - Ankaragücü (CANLI)
SÃ¼per Lig'de 7.hafta maÃ§Ä±nda Sivasspor, AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ konuk ediyor.
SÃ¼per Ligâ€™in 7. hafta mÃ¼cadelesindeÂSivasspor evinde AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Yeni 4 EylÃ¼l StadÄ±'nda saat 14.00'te baÅŸlayan mÃ¼cadeleyi hakemÂ Atilla KaraoÄŸlan yÃ¶netiyor.
DG SÄ°VASSPOR - MKE ANKARAGÃœCÃœ: 2-1 (Ä°KÄ°NCÄ° YARI OYNANIYOR)
GOL! 26', 48' Mert Hakan 15' Orgill
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Ä°LK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, UÄŸur, Mert Hakan, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.
MKE AnkaragÃ¼cÃ¼: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, HAsan, Faty, Ä°lhan, Orgill.
Ä°lk yarÄ±dan notlar
9. dakikada Mert Hakan YandaÅŸ'Ä±n soldan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde kale alanÄ±nda iyi yÃ¼kselen Yatabare'nin kafa vuruÅŸunda, kaleci Korcan Ã‡elikay meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± son anda kornere Ã§eldi.
15. dakikada Ankara ekibi Ã¶ne geÃ§ti. Ceza alanÄ± sol Ã§aprazÄ±nda Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. Ä°ki oyuncu arasÄ±nda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle meÅŸin yuvarlak kaleci Samassa'yÄ± geÃ§erek ceza alanÄ±nda boÅŸta kaldÄ±. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boÅŸ filelere gÃ¶ndererek takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.
26. dakikada Sivasspor eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Ceza alanÄ±ndaki Traore'nin uzak kÃ¶ÅŸeye ortasÄ±nda Hakan Arslan kafayla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± iÃ§eriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan YandaÅŸ'Ä±n bekletmeden vuruÅŸunda top aÄŸlara gitti: 1-1.
45 1. dakikada saÄŸdan ceza alanÄ±na giren Kitsiou, topu mÃ¼sait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardÄ±. Bu futbolcunun penaltÄ± noktasÄ± civarÄ±ndan vuruÅŸunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± 1-1 sona erdi.