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05.08.2019 - 22:27| AA

Sivasspor, Armin Djerlek ile sözleÅŸme imzaladÄ±

Demir Grup Sivasspor, 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i transfer etti.Â

Sivasspor, Armin Djerlek ile sözleÅŸme imzaladÄ±

Demir Grup Sivasspor, SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi ekiplerinden Partizan'dan 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i transfer etti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni sezon Ã¶ncesi transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar, iki yÄ±ldÄ±r yakÄ±ndan takip ettiÄŸi Partizan'Ä±n genÃ§ orta saha oyuncusu Djerlek ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â 

Djerlek, Sivas'a gelerek takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±.Â 

SÄ±rbistan'Ä±n Novi Pazar ÅŸehrinde dÃ¼nyaya gelen 19 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, OFK Belgrad altyapÄ±sÄ±nda futbola baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan Partizan'a transfer olan Armin Djerlek, SÄ±rbistan'Ä±n gelecek vadeden sporcularÄ±ndan biri olarak gÃ¶steriliyor.

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