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11.08.2019 - 16:49| SİVAS (İHA)

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının bilet satışları başladı.

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmanın bilet satışları başladı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Müsabakanın bilet fiyatları;

1. Kategori (VIP) 65 TL,
2. Kategori (Maraton) 49 TL,
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32.5 TL.

Misafir tribünü bilet satışları 15.08.2019 tarihinde başlayacak.

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