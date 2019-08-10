Sivasspor - Fenerbahçe: 2-1

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.

Sivasspor'un gollerini 17. dakikada Caner Osmanpaşa ve 38. dakikada Mert Hakan attı. Fenerbahçe'nin golünü ise 49. dakikada Max Kruse kaydetti.

Demir Grup Sivasspor, kupasını aldı

Demir Grup Sivasspor 21'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı 10'uncu kez kazandı. Maç sonrası her iki takım birlikte poz verdi.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile müsabaka hakemlerine il protokolü tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı hatıra pulu verildi. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz Emre Belözoğlu'na günün anısına ödül ve 100'üncü yıl pulu takdim etti. Kupada Fenerbahçe'ye hatıra olarak ikincilik kupasını AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz takdim etti.

Demir Grup Sivasspor ise Cumhuriyet Kupası'nı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın elinden aldı. Kupa töreni sonrası iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Ömer Karakaya

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 80 Hugo Vieira), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 75 Fatih Aksoy), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 52 Arouna Kone), Emre Kılınç (Dk. 60 Rybalka), Yatabare (Dk. 85 Armin Djerlek)

Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 Harun Tekin), Murat Sağlam (Dk. 46 Isla), Okan Turp (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), Jailson, Abdulcebrail Akbulut (Dk. 46 Dirar), Ozan Tufan (Dk. 46 Alper Potuk), Emre Belözoğlu (Dk. 71 Tolga Ciğerci), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Deniz Türüç), Moses (Dk. 71 Mehmet Ekici), Kruse, Muric

Goller: Dk. 17 Caner Osmanpaşa, Dk. 38 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Kruse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulcebrail Akbulut, Dk. 78 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 54 Mert Hakan Yandaş, Dk. 88 Samassa, Dk. 90 Goiano (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yerden pasında ceza alanında Kruse'nin şutunda, kaleci Samassa topu çeldi. Ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sağdan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanına sokulup ortasını yaptı. Yatabare'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ taraftan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe atışında savunmanın müdahale edemediği top, arka tarafta boş durumdaki Caner Osmanpaşa'nın önünde kaldı. Caner'in sol ayağıyla vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ceza alanına doğru gönderdi. Arka tarafta boş durumdaki Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol taraftan kazanılan köşe atışında Emre Belözoğlu, pasını yanındaki Moses'a verdi. Moses'ın ceza alanına ortasında Kruse, kafayla topu filelere yolladı: 2-1

63. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

Demir Grup Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.