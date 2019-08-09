Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi renklerine bağladı
09.08.2019 - 21:22| SİVAS (AA)

Sivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Portekiz devi Porto'nun Brezilyalı golcüsü Fernando Andrade'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Portekiz'in Porto takımından 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi 1 yıl kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı.

Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol attı.

Sivasspor, Portodan Fernando Andradeyi renklerine bağladı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyük sürpriz! Mehmet Topal'ın yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
La Liga'da pazartesi maçlarına iptal kararı! Açıklandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bayern Münih'te rota Cengiz Ünder...

 

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber