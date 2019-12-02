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02.12.2019 - 16:40 | | FANATİK

Sivasspor, Fransa'da gündem oldu

Süper Lig'de lider konumda bulunan Sivasspor sadece ülkemizde değil artık Avrupa'da gündeme gelmeye başladı. Rıza Çalımbay yönetimindeki takımın başarısı, France Football'un dikkati çekti. Ünlü futbol dergisi haberinde Mustafa Yatabare'den ve Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo'dan da bahsetti

Süper Lig'de 13.haftayı da lider olarak geçmeyi başaran Sivasspor, Avrupa basınında da gündem olmaya başladı. Ünlü dergi France Football son olarak Rıza Çalımbay ve ekibine yer verdi. Sivasspor'un Kasımpaşa galibiyeti ile birlikte üst üste 5 maç kazandığının altını çizen dergi ayrıca takımında bulunan eski Fransa Ligue 1'de oyuncusu Mustapha Yatabere'den de bahsetti

Süper Lig'de son durumdan bahseden France Football ayrıca sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'nun kırmızı kart ile oyun dışında kaldığını ve Göztepe-Fenerbahçe maçının 2-2 bitiğini de yazdı.

Sivasspor, Fransada gündem oldu

Sivasspor, Fransada gündem oldu

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