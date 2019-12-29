Sivasspor Göztepe maçı canlı izle... Bein Sports 1 izle
Süper Lig'in 17. haftasında lider Sivasspor kendi evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Geçen hafta berabere kalıp galibiyet serisine son veren Sivasspor İzmir ekibini yenerek kaldığı yerden devam etmek istiyor. Geçen hafta Galatasaray'ı yenen Göztepe ise deplasmanda güçlü rakibinden puan ya da puanlar almak peşinde... Sivasspor Göztepe maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bu sezon fırtına gibi esen kırmızı-beyezlı ekip yoluna emin adımlarla ilerlemek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor. Sivasspor'un bu kritik virajda Göztepe engelini geçmesi şart... Son haftalarda çıkışa geçen Göztepe ise deplasmanda güçlü rakibine bir şok yaratmanın planını yapıyor.
Sivasspor Göztepe maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan, tek maç, haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.
Sivasspor - Göztepe muhtemel 11'ler...
Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando (Erdoğan), Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare
Göztepe: Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz