Sivasspor Göztepe maçı canlı izle... Bein Sports 1 izle

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bu sezon fırtına gibi esen kırmızı-beyezlı ekip yoluna emin adımlarla ilerlemek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor. Sivasspor'un bu kritik virajda Göztepe engelini geçmesi şart... Son haftalarda çıkışa geçen Göztepe ise deplasmanda güçlü rakibine bir şok yaratmanın planını yapıyor.

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Sivasspor - Göztepe muhtemel 11'ler...



Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando (Erdoğan), Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

Göztepe: Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz