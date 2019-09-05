Sivasspor ile Adana Demirspor hazırlık maçı yapacak

Sivasspor yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynama kararı aldı.

8 Eylül Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.

Diğer yandan Süper Lig 4. hafta maçları 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanacak.

Yiğido bugün toplanacak

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 18.00´da top başı yapacak olan Sivasspor, Başakşehir’e hazırlanmaya başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

Başakşehir ile D. G. Sivasspor arasında oynanacak olan maçın günü ve saati ise henüz açıklanmadı.