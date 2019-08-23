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23.08.2019 - 15:29| SİVAS (AA)

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için Rize'ye gitti. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçında baygınlık geçiren Samassa da kafilede yer aldı.

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Rize'ye hareket etti.

Sivaspor yarın Rize'de yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Ziya Erdal, Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."

 

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