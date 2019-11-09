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09.11.2019 - 17:27 |

Sivasspor - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Sivasspor - Konyaspor (CANLI)

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17:30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. 

SİVASSPOR - KONYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare

Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

 
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