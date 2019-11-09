09.11.2019 - 17:27 |
Sivasspor - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17:30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.
SİVASSPOR - KONYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare
Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali