Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.