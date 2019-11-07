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07.11.2019 - 13:48 | | Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 11'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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