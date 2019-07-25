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25.07.2019 - 16:26| Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

Sivasspor, Samed Yeşil'i denemeye aldı

Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce Liverpool forması da giyen forvet Samed Yeşil'in de içinde bulunduğu 4 futbolcuyu denemeye aldı.

Sivasspor, Samed Yeşil'i denemeye aldı

Yeni sezona ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip bu kapsamda 4 futbolcuyu denemeye alarak kampa dahil etti. Kırmızı-beyazlılar futbola Bayer Leverkusen alt yapısında başlayan ve 1.3 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olan 25 yaşındaki forvet Samed Yeşil ile orta sahada oynayan gurbetçi futbolcular Enes Çınar, Samet Öztoprak ve Hazar Torunoğullarını Hollanda kampında denemeye aldı. Futbolcular ile ilgili son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vereceği öğrenildi. 

 

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