Sivasspor - Trabzonspor maçı heyecanı Misli.com'da

SİVASSPOR – TRABZONSPOR MÜCADELESİNE MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA!

Lige Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Sivasspor, daha sonrasında oynadığı maçların sonucunda sahadan mutlu ayrılamadı. Aralarında 1 puan bulunan Trabzonspor ile oynayacağı mücadeleyi kazanmaları durumunda rakiplerinin üst sırasında yer alacaklar. Sivasspor’da sakat Armin Djerlek, Rybalka ve Barış Yardımcı oynamayacak.

Trabzonspor, hafta içi oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinde Getafe’ye karşı üstünlük sağlayamadı ve 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Dört maçtır kazanamayan Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür, Ivanildo, Yusuf Sarı, Onazi ve Ekuban’ın sakatlıkları sürmekte. Son olarak Sturridge de kadrodan çıkarıldı. Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan bordo mavili ekipte düzelen Abdülkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin oynaması bekleniyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Sivasspor sahasında oynadığı son 29 lig maçında sadece 4 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor’un son 19 maçının 16’sında karşılıklı goller oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'de pazartesi günleri oynadığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu karşılaşmaların 4'ünde gol atamadılar.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin ilk tercihi karşılaşmanın gol barajının aşılacağı yönünde (2.5 ÜST)

Karşılaşmanın başlama vuruşu ile Canlı İddaa oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunlarında ise “Sıradaki Gol” ve “Ev Sahibi/Deplasman Gol ALT/ÜST” seçenekleri yer alıyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ NE DİYOR?

Trabzonspor'un oyununda düşüş var. Sivasspor evinde seyircisiyle birlikte iyi oynuyor. Sivasspor'un yenilmez ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Ayrıca oran arttırmak isterseniz beraberlik seçeneğini de düşünebilirsiniz.