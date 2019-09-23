Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigSivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
23.09.2019 - 18:30 |

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Sivasspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Ligde lider Alanyaspor ile yenilgisiz iki takımdan biri olan Trabzonspor, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'a konuk oluyor. Peki merakla beklenen Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ligde haftanın kapanış maçlarından biri olan zorlu mücadele öncesi Sivasspor ve Trabzonsporlu taraftarlar heyecanla maçı bekliyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak iki takımın mücadelesine sahne olacak Sivasspor Trabzonspor maçı ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik...

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD2'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya; Erdoğan, Hakan, Cofie, Emre Kılınç, Mert; Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak; Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme; Sörloth

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

 

Doğuş Balbay: 'Hedefimiz bu sene sezonu kupayla açmak'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Sıradaki Haber