Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ligde haftanın kapanış maçlarından biri olan zorlu mücadele öncesi Sivasspor ve Trabzonsporlu taraftarlar heyecanla maçı bekliyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak iki takımın mücadelesine sahne olacak Sivasspor Trabzonspor maçı ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik...



SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD2'den yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya; Erdoğan, Hakan, Cofie, Emre Kılınç, Mert; Yatabare



Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak; Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme; Sörloth