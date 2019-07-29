Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayan tanıtım; kırmızı forma, çubuklu forma ve beyaz formaların yer aldıkları klip ile devam etti. Kırmızı-beyazlıların yeni sezon formalarının önümüzdeki günlerde tüm Sivasspor mağazalarından satışa çıkacağı açıklandı.



Sivas temsilcisi, bu sezon kırmızı-beyaz çubuklu, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç adet forma giyecek.





