Sivasspor zirvede tek başına! Farkı açtı...

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle ligde puanını 33'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak yara alan Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı bir maçtan daha boynu bükük ayrıldı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 4 deplasmandan maçında galibiyetle tanışamadı.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİNİ MALATYA BİTİRDİ

Süper Lig'de son 8 maçtır mağlup olmayan, 6 maçtır da galibiyet serisine sahip takımı Beşiktaş sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti ve haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Siyah beyazlılar aldığı bu yenilgi ile ligde 8 maç sonra mağlubiyet ile tanışmış oldu. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Malatya ekibi ise ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.

GALATASARAY, 10 KİŞİ ANKARAGÜCÜ'NÜ YENEMEDİ

Süper Lig'de gösterdiği kötü futbol ve skorlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi 10 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 3 puan çıkartamadı. Galatasaray, 88 ve 90+1'inci dakikalarda peş peşe yediği gollerle büyük bir şok yaşadı.

TRABZONSPOR'U RODALLEGA YIKTI

Sürprizlerin damga vurduğu 15'inci haftada bir sürpriz sonucu da Trabzonspor yaşadı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada, Trabzonspor'un eski golcüsü Rodallega, bordo mavililerin kalesine gönderdiği 2 golle galibiyette büyük rol oynadı. Bordo mavililer, sahasında aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR DE KERVANA KATILDI

Süper Lig'de şampiyonluk adayı takımlardan Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı. İstanbul ekibi bu beraberlik ile ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Ligde son 7 maçtır galibiyet ile tanışamayan Konya ekibi ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2

Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

16. haftanın programı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:





20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

20.00 Göztepe-Galatasaray

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor