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02.12.2019 - 11:16 | | Fanatik

Sivasspor'a inanılmaz rakam! 13 haftada 4 milyon euro...

Süper Lig'de 13.haftayı lider olarak geçen Sivasspor adeta rakiplerine ders veriyor. Sezon başında düşük maliyetle kurulan, yıldızı olmayan Sivasspor başta teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibinin ardından futbolcuların üstün performansı ile şimdiden 4 milyon Euro performans geliri kazanmayı başardı.

Sivasspor'a inanılmaz rakam! 13 haftada 4 milyon euro...

Sivasspor, Süper Lig'de 13.hafta tamamlanırken 27 puanla lider konumda yer alıyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki takım 8 galibiyet 3 beraberlik ilke şimdiden 4 milyon Euro performans geliri almaya hak kazandı. Sezon başında neredeyse bonservis bedeli ödenmeden kurulan düşük bütçeli Sivasspor takımı, hem oyuncuların üstün performansı hem de teknik ekibinin başarısı ile adeta rakiplerine ders veririr nitelikte

Maliyet az, kazanç çok

Sivasspor'un 2019-20 sezonu futbolcu maaş bütçesi 13 milyon Euro civarında ve takımın en çok maaş alan oyuncusu 1.2 milyon Euro ile Arouna Kone oldu. Sivasspor'u taşıyan ve transferin gözdesi isimlerden Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan gibi oyuncuların maaş toplamı 600 ila 700 bin Euro civarında. Sivasspor maaş bütçesinin neredeyse 4 katı bütçesi bulunan Galatasaray'ın 7 puan önünde yer alıyor. Galatasaray'ın bu sezonki maaş bütçesi 52,7 milyon Euro civarında.

Süper Lig'de performans gelirleri

Süper Lig'de bu sezon her galibiyet için 2,7 milyon TL ve her beraberlik için 1,4 milyon TL performans geliri ödeniyor. Sivasspor 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile 25,8 milyon TL güncel kur ile yaklaşık 4,1 milyon Euro gelir elde etti. Maaş bütçesinin neredeyse 3'te 1'ini şimdiden çıkaran Sivasspor'un oyuncularının transferde gözde isimler konumuna geldi.

Başakşehir : 25.5 milyon TL

Sivasspor: 25,2 milyon TL

Fenerbahçe: 21,8 milyon TL

Galatasaray: 20,5 milyon TL

Beşiktaş: 20.4 milyon TL

Sivasspora inanılmaz rakam 13 haftada 4 milyon euro...

 

 

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