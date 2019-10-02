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02.10.2019 - 12:47 | | SİVAS (AA)

Sivasspor'da Ankaragücü mesaisi

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Ankaragücü mesaisi

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka takımdan ayrı salonda çalışırken, dinlendirilen Hakan Arslan idmanda yer almadı.

Orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un açıklamaları

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde oynayacakları MKE Ankaragücü maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Rakiplerinin analizini yaptıklarını belirten Erdoğan, iyi oynayarak galibiyet elde etmek istediklerini ifade etti.

Bu sezon kendisine forma şansı tanıyan teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür eden Erdoğan, "Geçen sezon biraz sıkıntı yaşadım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü oynuyorum. Futbol böyle bir şey, bazen iyi, bazen kötü zamanım oluyor. Daha iyi olmak istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, golleri ve asistleriyle takımına katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

 

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