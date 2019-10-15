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15.10.2019 - 13:17 | | SİVAS (AA)

Sivasspor'da Appindangoye ve Rybalka idmana çıkmadı

Kırmızı-beyazlı ekipte antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Appindangoye ve sakatlığı devam eden Rybalka katılmadı.

Sivasspor'da Appindangoye ve Rybalka idmana çıkmadı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdman, ısınma hareketlerin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı. İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. 

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

 

 

 

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