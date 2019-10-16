Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdman, ısınma, açma ve germe hareketlerin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

Öte yandan Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çalımbay, öğrencilerle bir süre top oynadı.

Sivasspor, Galatasaray maçı için yarın sabah İstanbul'a hareket edecek.