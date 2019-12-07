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07.12.2019 - 16:48 |

Sivasspor'da Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

Sivassporlu Hakan Arslan, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gördü ve gelecek hafta Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyece

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda BtcTUrk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Fenerbahçe'ye karşılaşması öncesinde sarı kart gördü.

Kırmızı - beyazlı takımın kaptanı Hakan Arslan, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamayacak.

Hakan Arslan, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 4 gol attı 3 de asist yaptı.  

Sivassporda Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

Sivassporda Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok

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