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25.01.2020 - 01:47 |

Sivasspor'da Hugo Vieira'nÄ±n sözleÅŸmesi feshedildi

Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildi.Â

Sivasspor'da Hugo Vieira'nÄ±n sözleÅŸmesi feshedildi

SÃ¼per Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2018-2019 sezonu devre arasÄ±nda transfer edilen Hugo Vieira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Hugo Vieira'ya, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§erisinde takÄ±mÄ±mÄ±za yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu katkÄ± nedeniyle teÅŸekkÃ¼r eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde baÅŸarÄ± dolu gÃ¼nler dileriz." ifadesine yer verildi.

Sivassporda Hugo VieiranÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi

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