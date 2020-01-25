25.01.2020 - 01:47 |
Sivasspor'da Hugo Vieira'nÄ±n sözleÅŸmesi feshedildi
Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildi.Â
SÃ¼per Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildi.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2018-2019 sezonu devre arasÄ±nda transfer edilen Hugo Vieira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Hugo Vieira'ya, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§erisinde takÄ±mÄ±mÄ±za yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu katkÄ± nedeniyle teÅŸekkÃ¼r eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde baÅŸarÄ± dolu gÃ¼nler dileriz." ifadesine yer verildi.
Sivasspor'un BeÅŸiktaÅŸ galibiyeti