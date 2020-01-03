Sivasspor'da kaptan Ziya Erdal, ÅŸampiyonluÄŸa inanÄ±yor

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Ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor'un kaptanlarÄ±ndan sol bek Ziya, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezona eksik bir kadroyla baÅŸlamalarÄ±na raÄŸmen iyi bir kamp dÃ¶nemi geÃ§irdiklerini belirtti.Â

Ziya, teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n ve yÃ¶netimin yaptÄ±ÄŸÄ± isabetli transferlerle iyi bir takÄ±m oluÅŸturduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ä°yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡ok geniÅŸ bir kadromuz olmadÄ±. Bunun zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± Ã§ektik ama ilk yarÄ±yÄ± belki kimsenin tahmin edemeyeceÄŸi bir yerde bitirdik." dedi.Â Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda 30 puan hedefi koyduklarÄ±nÄ± anlatan Ziya, "MaÃ§lar oynadÄ±kÃ§a, haftalar ilerledikÃ§e, kazanmaya baÅŸlayÄ±p gÃ¼venimiz de gelince ilk yarÄ±yÄ± lider bitirdik. Åžu anda sadece ilk yarÄ±nÄ±n lideriyiz ama ikinci yarÄ± daha zorlu geÃ§ecek. Onun iÃ§in lig, ikinci yarÄ± yeni baÅŸlÄ±yor." diye konuÅŸtu.

"TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ± ÅŸampiyon olan takÄ±ma benzetiyorum"

Ziya, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipteki arkadaÅŸlÄ±k ortamÄ±nÄ±n Ã§ok iyi olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Åžu anda takÄ±m iÃ§inde 10 yÄ±lda yakalanacak bir ortama sahibiz. BunlarÄ± oluÅŸturmak iÃ§in bir Ã§aba sarf etmiyorsun. Bunlar gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, eskiden takÄ±mda bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iyi niyetinden oluyor. TakÄ±ma gelen arkadaÅŸlara yardÄ±mcÄ± olduk. TakÄ±mÄ± TFF 1. Lig'de ÅŸampiyon olan takÄ±ma benzetiyorum, aynÄ± ortam var. Lig baÅŸÄ±nda yÃ¶netim ve hocamÄ±za sÃ¶yledim, nitekim de bunun sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. TakÄ±mda bulunan yabancÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§ok iyi ve karakterli insanlar. Oynayan, oynamayan hiÃ§ kimse sorun Ã§Ä±karmadÄ±. Bu takÄ±mÄ±n daha fazla galibiyet alabilmesi iÃ§in her ÅŸeylerini verdiler. Ä°yi bir ortam var, arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerÃ§ekten Ã§ok iyi, Ã§Ã¼nkÃ¼ beraber Ã§ok vakit geÃ§iriyoruz. Bu da takÄ±ma olumlu yÃ¶nde yansÄ±yor."

Teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay ile daha Ã¶nce de birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± teknik adamÄ±n ÅŸehrin ve kulÃ¼bÃ¼n yapÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok iyi bildiÄŸini ifade eden Ziya Erdal, Ã‡alÄ±mbay'Ä±n takÄ±ma Ã§ok Ã¶nemli ÅŸeyler Ã¶ÄŸrettiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Ziya, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± seven bir oyuncu grubuna sahip olduklarÄ±nÄ±, bunun da Ã‡alÄ±mbay'Ä±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "HocamÄ±z sezon baÅŸÄ±nda ilk 5 hedefi koymuÅŸtu, ÅŸu anda lideriz. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle devam eder, ona layÄ±k oluruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"70 puan yaparsak ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z"

Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸa oynadÄ±ÄŸÄ±nda kendisinin kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n PAF takÄ±mÄ±nda forma giydiÄŸini ve A TakÄ±m ile kampa gittiÄŸini anÄ±msatan kaptan Ziya Erdal, "O ortamÄ± da biliyorum. Åžu anda da takÄ±m kaptanÄ±yÄ±m bu ortamda da bulundum. Åžehri bÃ¶yle heyecanlandÄ±rmak bizi de heyecanlandÄ±rÄ±yor." dedi.

Ziya, taraftarÄ± gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼kleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Sanki bu defa daha bir inanmÄ±ÅŸlÄ±k, daha bir gayret var. Neden bu sene olmasÄ±n, 10 yÄ±l Ã¶nceki ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda da herkes 'gidemez' dedi. Bu sene 70 puan yaparsak ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z. Neden olmasÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsak performansÄ±mÄ±z bÃ¶yle devam ederse taraftarÄ±mÄ±z da bizim yanÄ±mÄ±zda olmaya devam ederse inÅŸallah sene sonunda o arzu edilen ÅŸampiyonluÄŸu getiririz." ifadelerini kullandÄ±.

"Sonuna kadar mÃ¼cadelemizi vereceÄŸiz"

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Ligin ikinci yarÄ±da daha Ã§ekiÅŸmeli olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ziya, kÃ¼mede kalma, ÅŸampiyonluk ve Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lma mÃ¼cadelesinin Ã§etin geÃ§eceÄŸini sÃ¶yledi.Â Ziya Erdal, ikinci yarÄ±nÄ±n daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz bir yandan da kupada devam ediyoruz. SonuÃ§ta Ã§ok geniÅŸ bir kadromuz yok. Tabii ikinci yarÄ± takviyeler gelecek. Kupada ve ligde bu armayÄ± layÄ±k olduÄŸu yere taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Futbol bu, sonuÃ§ta her ÅŸey olabilir ama biz elimizden gelen mÃ¼cadeleyi vereceÄŸiz. Sonuna kadar bulunduÄŸumuz bu konumu hak ettiÄŸimizi gÃ¶stereceÄŸiz. Olur veya olmaz, taraftarlarÄ±mÄ±z emin olsun o mÃ¼cadeleyi sonuna kadar vereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah sevinen taraf biz oluruz."