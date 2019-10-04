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04.10.2019 - 12:12 | | AA

Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, idmanı izlemeye gelen 4 yaşındaki torunu Mila Ayça Sağlam ile bir süre sahada top oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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