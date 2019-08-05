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05.08.2019 - 06:56| FANATİK

Sivasspor'da Olcay Şahan sesleri

Sivasspor'da, tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayacağı düşünülen Olcay Şahan'ın transferi tekrar gündemde...

Lig başlayana kadar en az 4-5 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sivasspor’da Olcay Şahan tekrar gündemde.

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra pek çok kulüple görüşmesine rağmen anlaşma sağlamayan tecrübeli futbolcu için Yiğidolar tekrar devrede.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ekonomik açıdan kulübü zorlamaması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Olcay’ın özellikle lig tecrübesi sayesinde takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor’da yıllarca görev yapan 32 yaşındaki başarılı orta saha, çıktığı 206 Süper Lig maçında 41 gol, 42 asistlik istatistik yakaladı.

Sivassporda Olcay Şahan sesleri

Rıza Çalımbay: "4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor"
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