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19.09.2019 - 15:13 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan futbolcular, ana bölümde ise iki grup halinde minyatür kale ve yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Trabzonspor, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Karşılaşmanın bilet satışları da devam ediyor. Bilet fiyatları ise 1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27.5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13.5 TL. Misafir tribünü ise 17.5 TL olarak belirlendi.

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