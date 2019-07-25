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25.07.2019 - 12:45| SİVAS (AA)

Sivasspor'da Yatabare sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Mustapha Yatabare, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sivasspor'da Yatabare sağlık kontrolünden geçti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mustapha Yatabare, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Malili golcü, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

 

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